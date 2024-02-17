Ви побачите відповідні дії на російській території, - Буданов про отруєння своєї дружини
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УНІАН, в інтерв'ю французькому виданню Liberation він розповів, що Маріанна Буданова вже почувається краще.
Водночас розвідник зазначив, що в його організмі отрути не було. "Але я пережив багато замахів і, напевно, переживу ще багато", - додав він.
"Думаю, що найближчим часом ви побачите відповідні дії на російській території, і всі це зрозуміють", - додав Буданов.
Воссени минулого року стало відомо, що дружину головного розвідника отруїли важкими металами, які зазвичай не використовують у побуті та воєнній справі.
Екс-голова української Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк заявляв, що в організмі дружини Буданова знайшли миш'як. Крім того, симтоми отруєння помітили у декількох високопосадовців Головного управління розвідки Міноборони.