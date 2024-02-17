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Ви побачите відповідні дії на російській території, - Буданов про отруєння своєї дружини

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Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що знає, хто стоїть за отруєнням його дружини, про яке стало відомо наприкінці листопада.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УНІАН, в інтерв'ю французькому виданню Liberation він розповів, що Маріанна Буданова вже почувається краще.

Водночас розвідник зазначив, що в його організмі отрути не було. "Але я пережив багато замахів і, напевно, переживу ще багато", - додав він.

"Думаю, що найближчим часом ви побачите відповідні дії на російській території, і всі це зрозуміють", - додав Буданов.

Воссени минулого року стало відомо, що дружину головного розвідника отруїли важкими металами, які зазвичай не використовують у побуті та воєнній справі.

Екс-голова української Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк заявляв, що в організмі дружини Буданова знайшли миш'як. Крім того, симтоми отруєння помітили у декількох високопосадовців Головного управління розвідки Міноборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ГУР заявили, що дружину Буданова Маріанну отруїли важкими металами: Зараз вона проходить курс лікування

Автор: Роман Свиридович

Топ коментарі

  • Василь d5bbff27
    Ну скільки можно піаритись і брехати? Кому потрібна дружина.? в більшості країн--керівників розвідки ніхто і не знає А в нас кожний день відосики,піар,брехня і лапша на вуха суспільства А хто відповість--де була розвідка до нападу рашки? Чому Україна не готувалась до агресії,чому стільки жертв населення. ? Ви чи бухали,чи нарошно мовчали.чи зовсім непрофесіонали. Там де розвідка--там все робиться тихо і тільки через роки розкриваються тайни Язик набагато випереджає розум. До болі обідно слухати постійні брехливі.нікому не потрібні базікання. Не генерал,а бабця з базару.
  • Николай Влад
    Всі генерали - дегенерати.
    Особливо Тарнавський.
    Провалив контрнаступ.
    Здав Авдіївку, хоча ще вдень брехав, що у нього там все під контролем. Ідуть резерви, збільшуємо поставки ***********.
    Оточених не має.
    Але коли почали поширюватися відео з Зеніту, де він кинув в оточенні помирати шістьох поранених, відмовивши їм в евакуації.
    Він признав, що є полонені .
    Таких генералів-шкідників не звільняти треба, таких розстрілювати треба.
  • Николай Влад
    Контрнаступ на Запоріжжі проводила ОСУВ ''Таврія'', якою командує Тарнавський.
    Результат Тарнавського - в контрнаступі повний провал. Він тільки і робив тоді, що посилав на мінні поля солдат.
    Оборону Авдіївки здійснював знову ж Тарнавський.
    Результат від Тарнавського прогнозований - здача Авдіївки.
    На тих напрямках, де керує Тарнавський, там завжди повний провал, здача території і відступ.
    І це всі знають і навіть він то знає.
    Тому місяць назад, він заявив що готовий піти у відставку.
    Що стосується Сирського, то він був поставлений головнокомандувачем, щоб просто безапіляційно виконувати волю верховного головнокомандувача Зеленського.
    Тому з Сирського можна вже нічого не питати.
    Він виконує волю та накази Зеленського.
    Тепер всі питання провалів на фронті, потрібно адресувати тільки особисто Зеленському.
    Фактично, з призначенням Сирського, Зеленський взяв на себе повну відповідальність на себе, за справи на фронті.
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