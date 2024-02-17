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Ухвалив рішення про виведення наших підрозділів з Авдіївки, - Сирський

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донеччина,авдіївка
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення наших підрозділів з Авдіївки. Вони перейдуть на більш вигідні рубежі.

Про це повідомив у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

"Виходячи з оперативної обстановки, яка склалася довкола Авдіївки, з метою уникнення оточення та збереження життя і здоров’я військовослужбовців, прийняв рішення про виведення наших підрозділів з міста й переходу до оборони на більш вигідних рубежах", - йдеться у повідомленні, яке опубліковано 5 годин тому.

За словами Сирського, наші воїни гідно виконали свій військовий обов’язок, зробили все можливе для знищення найкращих російських військових частин, нанесли ворогу значні втрати в живій силі та техніці.

"Вживаємо заходів для стабілізації обстановки та утримання займаних позицій. Життя військовослужбовців - найвища цінність. Авдіївку ми все одно повернемо", - додав він.

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Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Rostyslav Komarnytsky
    Ага. А з Зеніту поранених, які в полон потрапили, теж ухвалив вивести? А чому мобілізація так туго відбувається? І наскільки потріпаною вийшла 3-тя штурмова? Сподіваюся, ці запитання теж будуть задані слідчими не лише Сирському, а й Зєлєнскому, як і питання слідчих про Канатове, які ті задають зараз Червінському.
  • Леонид Тищенко 711eae6c
    Відійшли з Авдіївки тому що не можливо утримувати позиції під ударами рашистської авіації , тому і надалі будемо втрачати територію поки не почнемо знищувати аеродроми рашистів .Пройшло вже два роки війни а в нас досі не має далекобійних ракет чи потужних дронів .Скільки зеленому генералісумусу ще потрібно часу щоб вирішити це питання ?
  • MrGTI driver ea1f6bd4
    буряти, тувінци, чуваши, калмики, якути... ахахаха "славянская брігада". Підр, пиши ще, дуже смішно з ваших славян😁
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