Ухвалив рішення про виведення наших підрозділів з Авдіївки, - Сирський
Про це повідомив у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.
"Виходячи з оперативної обстановки, яка склалася довкола Авдіївки, з метою уникнення оточення та збереження життя і здоров’я військовослужбовців, прийняв рішення про виведення наших підрозділів з міста й переходу до оборони на більш вигідних рубежах", - йдеться у повідомленні, яке опубліковано 5 годин тому.
За словами Сирського, наші воїни гідно виконали свій військовий обов’язок, зробили все можливе для знищення найкращих російських військових частин, нанесли ворогу значні втрати в живій силі та техніці.
"Вживаємо заходів для стабілізації обстановки та утримання займаних позицій. Життя військовослужбовців - найвища цінність. Авдіївку ми все одно повернемо", - додав він.