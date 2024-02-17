Ухвалив рішення про виведення наших підрозділів з Авдіївки, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення наших підрозділів з Авдіївки. Вони перейдуть на більш вигідні рубежі.

Про це повідомив у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

"Виходячи з оперативної обстановки, яка склалася довкола Авдіївки, з метою уникнення оточення та збереження життя і здоров’я військовослужбовців, прийняв рішення про виведення наших підрозділів з міста й переходу до оборони на більш вигідних рубежах", - йдеться у повідомленні, яке опубліковано 5 годин тому.

За словами Сирського, наші воїни гідно виконали свій військовий обов’язок, зробили все можливе для знищення найкращих російських військових частин, нанесли ворогу значні втрати в живій силі та техніці.

"Вживаємо заходів для стабілізації обстановки та утримання займаних позицій. Життя військовослужбовців - найвища цінність. Авдіївку ми все одно повернемо", - додав він.

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