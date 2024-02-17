Сили оборони вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції. Оточення не допущено, - Тарнавський

Сили оборони вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Відповідно до отриманого розпорядження, вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції", - йдеться у повідомленні, яке опубліковано о 2.15 ночі 17 лютого.

За словами Тарнавського, у ситуації, коли ворог наступає по трупах своїх же солдатів із перевагою снарядів десять до одного, під постійними бомбардуваннями - це єдине правильне рішення.

"Оточення не допущено, особовий склад виведено, наші воїни зайняли оборону на визначених рубежах", - додає він.

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Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення наших підрозділів з Авдіївки.