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Сили оборони вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції. Оточення не допущено, - Тарнавський

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донеччина,авдіївка
Сили оборони вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Відповідно до отриманого розпорядження, вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції", - йдеться у повідомленні, яке опубліковано о 2.15 ночі 17 лютого.

За словами Тарнавського, у ситуації, коли ворог наступає по трупах своїх же солдатів із перевагою снарядів десять до одного, під постійними бомбардуваннями - це єдине правильне рішення.

"Оточення не допущено, особовий склад виведено, наші воїни зайняли оборону на визначених рубежах", - додає він.

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Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Inna vid
    Сподіваюся, що Бутусов, найближчим часом, розповість всю ПРАВДУ.
  • Володимир Краснобокий
    Ой да хватит уже .Каждый раз когда отступаем и оставляем какой -нибыдь городок или нп такую фигню успокоительную про запредельные потери противника пишут где у врага тысячи убитых и десятки тысяч раненных солдат врага .По идее после Соледара,Бахмута,Авдеевки где при взятии каждого из этих городов погибло минимум по 20 -40 тысяч а раненных в 4-5 раз больше солдат противника у раши уже вообще не должно остаться армии .А нет они и дальше проолжают наступать интересно только чем и кем тогда
  • Котяра Бегемот
    Буба криворогий,ти, блазень ЗЕбанутий, зняв Залужного і всю верхівку ЗСУ, щоб не мішали тобі, півтораметровий огризок, здавати ***** Україну? Так за це люди з тебе спитають. Не вдалось здати Україну в Стамбулі, то тепер ти вирішив здавати Україну частинами, шакал продажний?
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