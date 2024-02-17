Командир 3 ОШБр Білецький про вихід з Авдіївки: Зробили все, і навіть більше

Командир Третьої окремої штурмової бригади Андрій Білецький подякував воїнам бригади за гідний бій з ворогом у Авдіївці та повідомив про відхід на підготовлені позиції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 3 Окремої штурмової бригади.

"Дякую бійцям за гідний бій, який дали ворогу в Авдіївці, в умовах тотальної кількісної переваги росіян у живій силі, в техніці, у снарядах. Зробили все, і навіть більше. Дякую за стійкість кожному", - йдеться у заяві.

"Відходимо на підготовлені позиції, щоб повернутися і завдати ще сильнішого удару. Дякую командуванню за виважене рішення. Бій триває", - зазначив Андрій Білецький.

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Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення наших підрозділів з Авдіївки. Своєю чергою, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський поінформував, що Сили оборони вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції.