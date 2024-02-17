Новини

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 401 350 осіб (+ 1050 за добу), 6476 танків, 9669 артсистем, 12145 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

8 95527
рф,техніка,знищення
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 401 350 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.02.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 401350 (+1050) осіб,
  • танків - 6476 (+11) од,
  • бойових броньованих машин - 12145 (+16) од,
  • артилерійських систем - 9669 (+28) од,
  • РСЗВ - 984 (+0) од,
  • засоби ППО - 671 (+0) од,
  • літаків - 332 (+0) од,
  • гелікоптерів - 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7413 (+5),
  • крилаті ракети - 1896 (+1),
  • кораблі /катери - 25 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 12734 (+18) од,
  • спеціальна техніка - 1533 (+5)

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 400 300 осіб (+ 1210 за добу), 6465 танків, 9641 артсистема, 12129 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

втрати

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: Ірина Дашківська

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Офіційна заява Андрія Білецького -командира Третьої окремої штурмової бригади. "Дякую бійцям за гідний бій, який дали ворогу в Авдіївці, в умовах тотальної кількісної переваги росіян у живій силі, в техніці, у снарядах. Зробили все, і навіть більше. Дякую за стійкість кожному.
  • Sergey A b3cf7edb
    Дякую захистникам. Слава ЗСУ.
  • Микола Січень 72a7e4d0
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини