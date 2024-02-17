Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 401 350 осіб (+ 1050 за добу), 6476 танків, 9669 артсистем, 12145 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 401 350 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.02.24 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 401350 (+1050) осіб,
- танків - 6476 (+11) од,
- бойових броньованих машин - 12145 (+16) од,
- артилерійських систем - 9669 (+28) од,
- РСЗВ - 984 (+0) од,
- засоби ППО - 671 (+0) од,
- літаків - 332 (+0) од,
- гелікоптерів - 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7413 (+5),
- крилаті ракети - 1896 (+1),
- кораблі /катери - 25 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 12734 (+18) од,
- спеціальна техніка - 1533 (+5)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.