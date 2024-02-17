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Міноборони РФ заявило про нібито перехоплення понад 30 українських безпілотників над територією Росії. Губернатор Курської області каже, що ніч була неспокійною

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безпілотник
У Міноборони РФ запевняють, що минулої ночі територію Росії атакували 33 нібито українські безпілотники.

Як інформує Цензор.НЕТ, заяву Міноборони РФ цитує російська пропагандистська агенція новин "РИА-Новости".

Як стверджується, черговими засобами ППО дрони перехоплено і знищено над територіями таких областей: Бєлгородської - 4 БпЛА, Воронезької - 4 БпЛА, Курської - 1 БпЛА, Брянської - 18 БпЛА і Калузької - 6 БпЛА.

Губернатор Курської області РФ Роман Старовойт заявляв, що минула ніч видалася безсонною і неспокійною. За його словами, ППО нібито працювала у регіоні і зранку 17 лютого.

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У телеграм-каналах стверджують, що вночі було завдано удару по нафтобазі в Курській області, втім офіційного підтвердження наразі немає. 

Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • govtva
    Это пожарами беспилотники отпугивают.
  • Sergey A b3cf7edb
    А що тоді палає?
  • Дмитро Хлопченко 75ecbe50
    Дякую КЕП, а ще по владівастоку не було
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