Міноборони РФ заявило про нібито перехоплення понад 30 українських безпілотників над територією Росії. Губернатор Курської області каже, що ніч була неспокійною

У Міноборони РФ запевняють, що минулої ночі територію Росії атакували 33 нібито українські безпілотники.

Як інформує Цензор.НЕТ, заяву Міноборони РФ цитує російська пропагандистська агенція новин "РИА-Новости".

Як стверджується, черговими засобами ППО дрони перехоплено і знищено над територіями таких областей: Бєлгородської - 4 БпЛА, Воронезької - 4 БпЛА, Курської - 1 БпЛА, Брянської - 18 БпЛА і Калузької - 6 БпЛА.

Губернатор Курської області РФ Роман Старовойт заявляв, що минула ніч видалася безсонною і неспокійною. За його словами, ППО нібито працювала у регіоні і зранку 17 лютого.

Також читайте: В російському Іжевську ввечері 16 лютого спалахнула масштабна пожежа. ВIДЕО

У телеграм-каналах стверджують, що вночі було завдано удару по нафтобазі в Курській області, втім офіційного підтвердження наразі немає.