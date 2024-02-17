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Польські фермери блокують 6 КПП на кордоні з Україною, у черзі понад 3 тис. вантажівок, - ДПСУ

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блокада,польща
Станом на ранок 17 лютого польські протестувальники блокують шість пунктів пропуску на польсько-українському кордоні, у чергах скупчилося 3300 вантажівок.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Станом на ранок суботи блокування українсько-польського кордону продовжується на шести напрямках. Вчора польські протестувальники почали блокувати і пункт пропуску "Краківець". В чергах на в'їзд в Україну стоїть 3300 вантажівок", - розповів Демченко.

За його словами, найбільша черга на пункті пропуску "Краківець" - 1600 вантажівок і "Ягодин" - 550 машин.

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Речник ДПСУ зазначив, що пункт пропуску "Шегині" у п'ятницю перетнуло 45 вантажівок, з яких 25 в бік України, тобто фактично 1 вантажівка проходить кордон за годину. У пункті пропуску "Ягодин" за добу перетнуло кордон близько 140 вантажних транспортних засобів, 108 з яких - в бік України.

Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • MrGTI driver ea1f6bd4
    Зверніть увагу на такий момент: чуваки вже три місяці тримають український кордон і увесь цей час вони не працюють. Тобто виходить їм хтось платить за блокування кордону
  • Михайло Иляш
    ЕС це вільна торгівля? А чого полякам не блокують німці? - по ідеї в поляків теж дешевше і вони "знищують фермерів німеччини"
  • GICKO_ BANAN
    Які гарні та культурні словак і поляк , вони ЧАСТУЮТЬ , ледве не пригощають один одного . А дикі українці нехтують їхніми правилами . Пані адвокат спішу вам повідомити, Україна діє в рамках угоди ЄС про вільну торгівлю. Тому Польща відразу здулася ,коли мова зайшла про розгляд справи у суді.
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