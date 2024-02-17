ООН не має можливості перевірити повідомлення про використання зброї з КНДР чи будь-якої іншої країни, - речник генсека Дюжаррік
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми неодноразово засуджували обстріли цивільних осіб та об'єктів цивільної інфраструктури… Важливо, щоб усі держави-члени дотримувалися ухвалених санкцій, і в Раді Безпеки наявні механізми для розгляду цих питань", - зазначив речник генсека ООН у відповідь на прохання прокоментувати постачання ракет з Північної Кореї до РФ.
При цьому він зауважив, що в ООН немає можливості перевірити "повідомлення про використання зброї з Північної Кореї чи будь-якої іншої країни".
Напередодні генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що Росія використала щонайменше 24 балістичні ракети північнокорейського виробництва під час обстрілів України. За період із 30 грудня 2023 року по 7 лютого 2024 року противник завдав щонайменше 12 ударів по семи регіонах України цим типом ракет.