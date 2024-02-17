На Таврійському напрямку за добу знищено 609 окупантів та 21 одиницю техніки, - Сили оборони

В операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" ворог завдав 35 авіаударів, провів 58 бойових зіткнення та здійснив 965 артобстрілів. За минулу добу українські захисники на Таврійському напрямку знищили 609 російських військових.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Об'єднаному пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку.

Загальні втрати ворога у живій силі становлять 609 осіб.

Загальні втрати ворога в озброєнні та військовій техніці минулої доби становлять 21 одиницю, без урахування БпЛА.

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Зокрема:

2 танки,

11 ББМ,

4 артсистеми,

1 ПТРК,

3 автомобілі.

Також Сили оборони України знищили 2 інші важливі об'єкти противника.

Нейтралізовано або знищено 230 БпЛА різних типів.

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