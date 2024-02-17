Коаліція дронів офіційно стартувала в межах роботи Контактної групи з питань оборони України, - Міноборони

У Міністерстві оборони України оголосили про офіційний старт Коаліції дронів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис Міноборони.

Як зазначається, міністр оборони України Рустем Умєров підписав відповідний лист про наміри і висловив вдячність співлідерам коаліції – Латвії та Великій Британії – за цю важливу ініціативу.

"Це віха на шляху до досягнення технологічної переваги над нашим ворогом. Серійне виробництво та поставки БПЛА значно розширюють можливості Збройних Сил України", - сказав Умєров.

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Окрім Латвії, Великої Британії та України до Коаліції вже приєдналися Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія та Нідерланди.

"Вступ до Коаліції є відкритим для інших охочих країн", - додали в Міноборони.

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