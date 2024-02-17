18 РСЗВ-обстрілів, 108 БПЛА-атак, 281 артудар здійснили окупанти по території Запорізької області за добу

Військовослужбовці РФ завдали 408 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області упродовж минулої доби.

Про це повідомили в Запорізькій ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Рашисти здійснили 18 РСЗВ-обстрілів Новоандріївки, Малої Токмачки й Роботиного, 108 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новоандріївці, Гуляйпільському, Чарівному, Червоному, Малинівці, Левадному, Полтавці, Роботиному, П'ятихатках та Лобковому, а також вгатили авіаснарядом по Новодарівці.



281 артудар прийшовся по території Гуляйполя, Новоданилівки, Новоандріївки, Левадного, Полтавки, Роботиного, Малої Токмачки, Кам'янського та інших прифронтових міст і сіл", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, надійшло 7 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

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