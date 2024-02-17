У Путіна попереду лише дві опції - опинитися на лаві підсудних у Гаазі, чи бути вбитим кимось із поплічників, - Зеленський

Президент Росії Володимир Путін - головоріз, який утримує владу через корупцію та насильство.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції, інформує Цензор.НЕТ.

"Було б абсурдно ставитися до Путіна як до легітимного президента. Путін - головоріз, який утримує владу через корупцію та насильство. Прибуття на його так звану інавгурацію було б презирством до інституту влади. Ордер на арешт Путіна (ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна, виданий Міжнародним кримінальним судом. - Ред.) чітко демонструє, де має закінчитися кар'єра Путіна: він має лише дві опції попереду - опинитися на лаві підсудних у Гаазі, або бути вбитим одним зі своїх поплічників, які зараз вбивають для нього", - зазначив Зеленський.

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