Шольц щодо постачання Taurus Україні: Важливо ухвалювати правильні рішення у правильний момент

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц на Мюнхенській безпековій конференції висловився щодо постачання ракет Taurus Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Європейська правда.

Шольца після його виступу кілька разів спитали, про причини, через які Німеччина не постачає Україні далекобійні ракети Taurus.

"Це питання дивне – ви знаєте, що Німеччина витрачає (на постачання в Україну) найбільше в Європі", – заявив канцлер, нагадавши, що Німеччина після США витрачає найбільше на зброю для України.

Також читайте: Німеччина готує новий пакет військової допомоги Україні на 1 млрд євро, - Шольц

Після перепитувань про причини гальмування з постачанням ракет він, утім, наголосив що питання у пошуку найкращого моменту для цього. "Важливо ухвалювати правильні рішення у правильний момент. І ми робимо ці рішення", – пояснив канцлер.

Шольц ухилився від прямої відповіді на питання про постачання ракет Taurus, але натякнув, що буде розвиток у тому, що Німеччина готова постачати Україні.

"Крок за кроком ми продовжуємо ухвалювати правильні рішення", – заявив він.

Читайте також: Пісторіус "втомився" від дискусій про поставки Taurus Україні, - німецькі ЗМІ