Зеленський про справедливу мобілізацію: Це питання ротації
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Україні необхідна мобілізація для того, щоб провести ротацію на фронті.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції, інформує Цензор.НЕТ.
"Питання справедливої мобілізації - це питання ротації. Ти втомлений, ти повинен відновлюватися. Ти виходиш відновлюватися, а замість тебе приходить інша людина, професійна, яка пройшла відповідне тренування. І від цього залежить мобілізація", - зазначив глава держави.
Окрім того, Зеленський зауважив, що для захисту нашої держави потрібна певна кількість людей, однак для контрнаступу - кількість вже інша.
Втім, Зеленський не відповів на питання, скільки саме військових необхідно Україні для контрнаступу.
"Тож питання мобілізації є складною справою", - резюмує Зеленський.