Я готовий поїхати із Трампом на фронт, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський готовий разом з Дональдом Трампом поїхати на фронт, якщо той приїде в Україну.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми готові. Усі представники обох партій знають, що ми відкриті. Якщо він (Трамп. - Ред.) приїде, я готовий із ним на фронт поїхати. На лінію фронту", - сказав глава держави, відповідаючи на запитання, чи готовий він запросити Трампа до Києва.

"Ми повинні продемонструвати людям, що це означає. Реальна війна, а не в Інстаграмі", - додав Зеленський.

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