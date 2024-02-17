У Запорізькому районі було чути вибух: попередньо - влучання в об’єкт інфраструктури на околиці Запоріжжя (оновлено)

Під час оголошеної повітряної тривоги у Запорізькому районі було чути вибух.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ. "Вибух у Запорізькому районі поблизу села Наталівка. Залишайтеся в укриттях", - йдеться у повідомленні. Читайте: Вибухи пролунали на Полтавщині та у Кропивницькому "Попередньо - влучання по обʼєкту інфраструктури на околиці Запоріжжя. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - згодом додав Федоров.

Автор: Ірина Дашківська