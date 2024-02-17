У Запорізькому районі було чути вибух: попередньо - влучання в об’єкт інфраструктури на околиці Запоріжжя (оновлено)
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Під час оголошеної повітряної тривоги у Запорізькому районі було чути вибух.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Вибух у Запорізькому районі поблизу села Наталівка. Залишайтеся в укриттях", - йдеться у повідомленні.
"Попередньо - влучання по обʼєкту інфраструктури на околиці Запоріжжя. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - згодом додав Федоров.