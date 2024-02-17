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Данія має бути наступною в підписанні безпекового договору з Україною, - прем’єрка Фредеріксен

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фредеріксен
У Данії схвалюють підписання безпекових договорів з Україною низкою великих країн, і сподіваються, що стануть наступними в черзі на підписання такого договору.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявила прем’єрка Данії Метте Фредеріксен на зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським у Мюнхені.

Прем’єрка Данії – держави, що є одним з важливих постачальників озброєння для ЗСУ – повідомила, що Данія підготувала новий пакет озброєння для передачі Україні. "Здається, жодна наша зустріч не проходила без повідомлень про нові постачання... І нам треба зрозуміти ваші потреби", – заявила вона, окреслюючи тематики переговорів.

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Як відомо, Данія є однією з держав, що першими передали Україні винищувачі F-16.

Крім того, Фредеріксен заявила, що розраховує на схвалення домовленостей про безпекові зобов’язання між Україною та "нордичними країнами". "Це добре, що частина великих країн вже підписали з вами такі договори, і ми маємо бути наступними у черзі", – заявила вона.

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Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Юра 594e25f7
  • Valentina Grin
    Поясніть,в чому полягає безпековий договір? Це певні зобов'язання з обох сторін. Що обіцяє Україна в обмін ,на які саме безпекові гарантії?
  • Юра 594e25f7
    Сьогодні зранку на Східному напрямку, під час ворожих ударів керованими авіабомбами по позиціях наших військ, Повітряні Сили Збройних Сил України знищили одразу три російські літаки: 2 Су-34 та один Су-35.
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