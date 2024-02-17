Місія МВФ і Україна розпочинають переговори щодо третього перегляду програми розширеного фінансування

17 лютого місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм та представники влади України розпочинають переговори у контексті третього перегляду програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF).

Про це повідомляє Міністерство фінансів України, передає Цензор.НЕТ.

"Метою місії є обговорення стану виконання Україною умов Меморандуму про економічну та фінансову політику", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, зустрічі відбуваються у м. Варшава, Республіка Польща, а також в онлайн форматі.

Від України у зустрічах беруть участь представники Міністерства фінансів України, Національного банку України, а також інших органів влади, відповідальних за політики у галузі економіки, енергетики, боротьбу і запобігання корупції, верховенства права.

Також читайте: Голова МВФ: Київ заслужив на міжнародну підтримку, цього року необхідно $42 мільярди