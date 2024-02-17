Одразу три ворожі винищувачі знищено на Східному напрямку, - Повітряні сили
38 728190
Сьогодні зранку захисники України знищили одразу три ворожі літаки на Східному напрямку.
Про це повідомив у телеграм-каналі командувач Повітряними силами Микола Олещук, інформує Цензор.НЕТ.
"Уранці 17 лютого 2024 року на Східному напрямку підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено одразу три ворожі літаки - два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35!", - йдеться у повідомленні.
Жодних подробиць наразі не повідомляється.