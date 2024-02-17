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Одразу три ворожі винищувачі знищено на Східному напрямку, - Повітряні сили

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су-34
Сьогодні зранку захисники України знищили одразу три ворожі літаки на Східному напрямку.

Про це повідомив у телеграм-каналі командувач Повітряними силами Микола Олещук, інформує Цензор.НЕТ.

"Уранці 17 лютого 2024 року на Східному напрямку підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено одразу три ворожі літаки - два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35!", - йдеться у повідомленні.

Жодних подробиць наразі не повідомляється.

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Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Tema9
    Це вже радує.
  • Alex Nosov dd1cb531
    Бравоооо!!! Поймали таки тварей. Представляю какими стаями они летают бомбить Авдеевку если их сразу пачками сбивают
  • Деніс Войцеховський
    Вони є носіями КАБів. КАБи - це ключ до успіху наступальних операцій русні.
    Вони цим вже вихваляються і обіцяють в рази збільшити їх виробництво та провести модернізацію, скорегувати взаємодію з наземними військами.
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