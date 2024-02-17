Одна людина загинула і дві - зазнали поранень унаслідок обстрілу окупантами Херсону
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Російська армія обстріляла Херсон. Постраждали троє містян.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
"Травми, несумісні з життям, отримав чоловік. Орієнтовно, загиблому було до 45 років.
Легкі поранення дістала 49-річна жінка. У неї – вибухова травма та поранення ноги.
Також до лікарні доставили чоловіка, 36 років. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.
Потерпілим надається необхідна меддопомога", - йдеться в повідомленні.