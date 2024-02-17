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"Навального вбито": представниця опозиціонера Ярмиш підтвердила його смерть

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олексій,навальний
Представниця російського опозиціонера Олексія Навального Кіра Ярмиш підтвердила його вбивство.

Про це Ярмиш написала у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Олексія Навального вбито. Його смерть настала 16 лютого о 14:17 за місцевим часом, як написано в офіційному повідомленні, виданому матері Олексія.

Співробітник колонії заявив, що тіло Навального  у Салехарді. Його забрали слідчі Слідчого комітету. Нині вони проводять із ним "дослідження".

Ми вимагаємо, щоб тіло Олексія Навального було видано його родині негайно", - йдеться в повідомленні.

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Смерть Олексія Навального

16 лютого 2024 року у Росії заявили про смерть головного опонента Путіна Олексія Навального.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Навального убив Путін.

Генсек НАТО Столтенберг сказав, що "Росія має відповісти на всі серйозні запитання щодо обставин смерті" Навального.

Держсекретар США Блінкен також вважає, що відповідальність за смерть опозиціонера несе Росія.

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • polini orop
    Плювати
  • Евгений Magirus
    Жарти з "бутербродом" - розумію. Бо він сам в цьому винен. Але наскільки же тре бути наївним, щоб повернутися в рашку. Мені з самого початку було не зрозуміле, навіщо це робити. Всі притомні розуміли, що він вже або не вийде з в'язниці, або вийде старим немічним дідуганом-інвалідом

    - Мальчік, водачкі нам прінєсі, ми дамой єдєм!

    "Мальчік" і приніс. Тільки "новачок". Хоч і опозиція - а понти як були, так нікуди не ділися. Бо вся ця так зана опозиція не хочи перестати бути бидлом - вони просто прагнуть зайняти місце путіна
  • Лис Микита 4754e778
    Навальний не бутерброд,щоб його на Захід продавати,як опозицію).
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