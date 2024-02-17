Умєров про досвід Авдіївки: Нам потрібні сучасні системи ППО, засоби далекого ураження та артснаряди
Про це міністр оборони України Рустем Умєров повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Умєрова, наші lessons learned щодо Авдіївки:
- Потрібні сучасні системи ППО, щоб ворог не міг застосовувати КАБи,
- Потрібні засоби далекого ураження для нищення ворожих складів,
- Потрібні артилерійські снаряди.
- Працюєм над цим постійно.
- Фортифікації - будуємо й посилюємо. Рішення берегти людей - правильне.
- Авдіївку - повернемо.
Вихід Сил оборони з Авдіївки
Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення наших підрозділів з Авдіївки. Своєю чергою, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський поінформував, що Сили оборони вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції. На думку президента України Володимира Зеленського, рішення про вихід українських військ з Авдіївки є професійним та справедливим.
Згодом стало відомо, що на заключному етапі операції, під тиском переважаючих сил противника, деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон під час виходу з Авдіївки.