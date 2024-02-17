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Умєров про досвід Авдіївки: Нам потрібні сучасні системи ППО, засоби далекого ураження та артснаряди

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донеччина,авдіївка
Рішення при вихід Сил оборони з Авдіївки є правильним.

Про це міністр оборони України Рустем Умєров повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Умєрова, наші lessons learned щодо Авдіївки:

  • Потрібні сучасні системи ППО, щоб ворог не міг застосовувати КАБи,
  • Потрібні засоби далекого ураження для нищення ворожих складів,
  • Потрібні артилерійські снаряди.
  • Працюєм над цим постійно.
  • Фортифікації - будуємо й посилюємо. Рішення берегти людей - правильне.
  • Авдіївку - повернемо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Деяка кількість українських воїнів потрапила в полон під час виходу з Авдіївки, - Тарнавський

Вихід Сил оборони з Авдіївки

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення наших підрозділів з Авдіївки. Своєю чергою, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський поінформував, що Сили оборони вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції. На думку президента України Володимира Зеленського, рішення про вихід українських військ з Авдіївки є професійним та справедливим.

Згодом стало відомо, що на заключному етапі операції, під тиском переважаючих сил противника, деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон під час виходу з Авдіївки

Автор: Ірина Дашківська

Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    Та ви шо? А що 5 років робив Боневтік Херпідович Нетряпка? Засоби далекого ураження і артснаряди, маються на увазі і ракети, по всій Україні зариті під асфальтом. Сисим ППО ПРО немає, але нам їх дали більше, ніж собі залишили західні країни. Хоча якщо розібратися, то і в нас є проекти ППО ПРО "Кільчень", але на її виготовлення потрібно десь 300 мільйонів, а де тоді взяти гроші на марафон і "велике крадівництво"?
  • Vlad Lancev
    "Нам потрібні ******* системи ППО, засоби далекого ураження та артснаряди"
    Та ти шо?! Невже!? І як ми самі не допетрали?
  • Виктор Дийнега
    Территории которые захватили кацапы должны выполнять роль тиров где кацапы должны быть мишенями для украинских дронов. Чтобы систематическая утилизация оккупантов приносила оккупантам ужас, а не радость от захваченных территорий
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