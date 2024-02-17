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Будемо робити все, щоб наближати Україну до НАТО, - Зеленський

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Головна мета України - стати членом НАТО, і наша держава робитиме все, щоб наближатися до членства в Альянсі та зміцнювати відносини із союзниками, особливо в питаннях безпеки та озброєння.

Про це президент Володимир Зеленський сказав під час участі в панелі-спілкуванні Ukraine in the World Мюнхенської конференції з питань безпеки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

"Чого ми очікуємо від Альянсу? Важливий був Вільнюський саміт. Ми почали працювати. У нас з’явилася Рада - це реальний практичний майданчик обговорення й допомоги", - сказав глава держави, відповідаючи на запитання учасників панелі-спілкування.

Також, за словами Володимира Зеленського, на полях Вільнюського саміту НАТО відбулось обговорення та ухвалення Спільної декларації щодо підтримки України "Групи семи", до якої долучилися приблизно 30 країн. І з трьома державами вже підписано двосторонні угоди щодо гарантій безпеки для України. Тож, як зауважив президент, саміт НАТО у Вільнюсі дав позитивний результат для нашої держави.

"Конкретна зброя, конкретні гроші, конкретні терміни. Я вважаю, це важливо", - додав він.

Що стосується запрошення до членства в Альянсі, то, як наголосив Глава держави, це основна мета України.

"Наша мета – бути членами НАТО. Я вважаю, що ми на це заслуговуємо. Ми будемо робити все, щоб наближати Україну до Альянсу", - сказав Зеленський.

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Він зауважив, що запрошення України до членства в НАТО - це союзницьке рішення і поки що не всі лідери його підтримують. Тож у цьому напрямі ще вестиметься робота.

"У будь-якому разі очікуємо зміцнення наших відносин, зміцнення щодо зброї. Напевне для нас сьогодні пакети озброєння, пакети ППО, я скажу чесно, найважливіше. Особливо від тих держав, які вагаються, чи запрошувати нас у НАТО", - заявив президент України.

Автор: Ірина Дашківська

Топ коментарі

  • KAISERWALD
  • albano miner
    Червінського звільни, еспресо 5й прямий поверни українцям, перестань чиплятися за ноги Пороху аби він нікуди не їздив, відчепись від "пашинських"...., дебіл, потім вже відкривай свого липкого рота про наближення до НАТи... с.ка..
  • Полтава и Харьков
    Чому говорить одне, а робить інше. І це всі розуміють.
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