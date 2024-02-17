В Авдіївці на одного нашого загиблого воїна - сім знищених росіян, - Зеленський

Співвідношення втрат Сил оборони України та ворога в Авдіївці було 1:7, за смерть одного українського воїна - ліквідація семи росіян.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я не можу сказати, яка кількість у нас потерпілих і жертв, але, наприклад, коли ми говоримо про те, що у них занадто багато людей, то треба знати, що в Авдіївці один до семи... за смерть одного українця - смерть семи росіян, таке співвідношення. Я не хочу порівнювати це, це трагедія - втратити навіть одну людину. Але не ми почали цю війну", - сказав Зеленський.

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Вихід Сил оборони з Авдіївки

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення наших підрозділів з Авдіївки. Своєю чергою, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський поінформував, що Сили оборони вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції. На думку президента України Володимира Зеленського, рішення про вихід українських військ з Авдіївки є професійним та справедливим.

Згодом стало відомо, що на заключному етапі операції, під тиском переважаючих сил противника, деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон під час виходу з Авдіївки.