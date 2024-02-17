Прем’єр Нідерландів Рютте: Ми повинні зробити більше, щоб допомогти Україні

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що потрібно робити більше, щоб допомогти Україні у боротьбі з російською агресією, зокрема треба нарощувати виробництво зброї, а також потрібні боєприпаси та інше.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він сказав під час дискусії в межах Мюнхенської безпекової конференції.

"Насамперед - Україна, ми маємо дотримуватися обраного курсу. Так, це складно, але Україна змогла повернути більшу частину території, яку Росії вдалося захопити два роки тому… Ми повинні зробити більше, щоб допомогти їм. Отже, це означає, що доведеться більше витрачати на оборону", - сказав він.

Він також зазначив, щоб було легше допомагати українцям масштабно - треба нарощувати виробництво зброї, а також потрібні боєприпаси та інше.

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За словами Рютте, "це також наша війна, не буквально, але йдеться про наші цінності". "І якщо Путін досягне успіху в Україні, це вплине на всіх нас з погляду нашої колективної безпеки та оборони", - додав він.

Прем'єр-міністр Нідерландів також закликав припинити "стогнати, скиглити та бурчати з приводу Трампа". "Ми повинні працювати з ким би там не було. Ми повинні це зробити, тому що це в наших інтересах. Це має вирішальне значення. І всі ці скиглення та стогони про Трампа я постійно чую протягом останніх кількох днів. Припинімо це робити", - сказав Рютте.

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