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Кулеба закликав G7 якнайшвидше ухвалити рішення щодо конфіскації та використання заморожених активів РФ

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кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з міністрами G7 у Мюнхені.

Про це повідомляє МЗС України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на зустрічі міністрів G7 Кулеба подякував головуванню Італії та всім партнерам G7 за їхню потужну підтримку України.

"Дмитро Кулеба закликав колег з G7 швидко ухвалити рішення щодо конфіскації заморожених російських активів та їх використання для відновлення і оборони України.

Міністр подякував колегам за додаткову військову допомогу, яка вже на шляху до України і за те, що G7 залишається відданою наданню того, що потрібно українським захисникам на передовій. Під час зустрічі особливу увагу було приділено артилерійським боєприпасам і ППО", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Кулеба запропонував країнам G7 відповісти на вбивство Олексія Навального.

Також читайте: Рішення Ради ЄС відкриває шлях для використання надприбутків від заморожених активів РФ, - Кулеба

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • discovery
    влада нічого не роблящих закликуняріїв
  • Neftekachka Beznadega
    кулеба, ты уже карманы приготовил под деньги? не там ты их ищешь. обратись к своим подельникам из команды шута, кто во время войны скупает недвижимость и элитный автопарк. у этих тварей с деньгами все хорошо, если сможешь уговорить они с тобой поделяться.
  • Олександр ВАЛОВИЙ
    А єрмак з татаровим, не заперечують???
    Геть затихарилися, ні фото, ні словоблуддя від них, одні тільки їх дуполизи: радники/помічники/консультанти/заступники/порученці…. Але усі вони, заброньовані у ДУС!! Цілий, окремий батальйон …
    Це тільки, у цих двох…
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