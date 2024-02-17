Кулеба закликав G7 якнайшвидше ухвалити рішення щодо конфіскації та використання заморожених активів РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з міністрами G7 у Мюнхені.

Про це повідомляє МЗС України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на зустрічі міністрів G7 Кулеба подякував головуванню Італії та всім партнерам G7 за їхню потужну підтримку України.



"Дмитро Кулеба закликав колег з G7 швидко ухвалити рішення щодо конфіскації заморожених російських активів та їх використання для відновлення і оборони України.

Міністр подякував колегам за додаткову військову допомогу, яка вже на шляху до України і за те, що G7 залишається відданою наданню того, що потрібно українським захисникам на передовій. Під час зустрічі особливу увагу було приділено артилерійським боєприпасам і ППО", - йдеться в повідомленні.



Крім того, Кулеба запропонував країнам G7 відповісти на вбивство Олексія Навального.

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