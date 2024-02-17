Через удар по околиці Запоріжжя є перебій в роботі тепломережі, без опалення 39 багатоповерхівок
1 5366
Внаслідок сьогоднішнього удару по одному з інфраструктурних об’єктів на околиці Запоріжжя стався перебій в роботі тепломережі.
Про це заявив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Через рашистський обстріл стався перебій в роботі тепломережі: без опалення залишилися 39 багатоповерхових будинків (а це 4 тисячі абонентів). Фахівці концерну "Міські теплові мережі" вже працюють над відновленням теплопостачання", - йдеться у повідомленні.