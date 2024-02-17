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Додатковий пакет допомоги Україні під час голосування у Конгресі США буде прийнятий, - Гарріс

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Володимир Зеленський та Камала Гарріс
Додатковий пакет підтримки Україні буде підтриманий американськими законодавцями, якщо він потрапить на голосування.

Про це під час спільної пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським заявила віцепрезидент США Каміла Гарріс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Як зазначила Гарріс, у США є лише один план "А", як допомогти Україні і забезпечити її усім необхідним. За її словами, у Конгресі США є двопартійна підтримка щодо надання подальшої допомоги Києву.

"Я переконана, що пакет додаткової допомоги, який зараз перебуває на розгляді у Палаті представників, якщо його поставити на голосування, то він буде прийнятий", - наголосила Гарріс.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський зауважив, що Україна розраховує на позитивне рішення Конгресу у питанні виділення допомоги і на те, що США залишаться нашим стратегічним партнером.

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"Ми дуже розраховуємо на позитивне рішення Конгресу, для нас цей пакет життєво важливий. Ми не розглядаємо на сьогодні альтернативи. Тому що ми розраховуємо на Сполучені Штати як нашого партнера стратегічного, і що вони залишаться стратегічним партнером", - сказав Зеленський.

Як зазначив Президент України, підтримка партнерів має бути послідовною і системною, і це важливо, оскільки окремі пакети допомоги не вирішать кардинально ситуацію.

"Цей пакет, чи це шлях до перемоги? Ні, цього недостатньо, тому що шлях до перемоги - це люди, моральний дух українського воїна, людей, пакети підтримки, санкції партнерів - це велика союзницька робота, причому не раз на квартал, а робота щоденна. Це дуже важливо. Тому це точно шлях вперед, цей пакет точно шлях вперед і це факт, але це ще не перемога. І це, що набагато важливіше, рух вперед. Рух вперед набагато важливіше, ніж стагнація на полі бою", - сказав Зеленський.

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Як додав глава держави, він не вважає позицію Сполучених Штатів у питанні ухвалення пакета допомоги для України зрадницькою, оскільки "наш стратегічний партнер не може дозволити собі не підтримати Україну".

"Я не бачу можливостей для стратегічного партнера зайняти таку позицію. Ми бачимо виклики - електоральні, внутрішні, політичні. Не хочу їх коментувати, це внутрішні процеси США і народу Америки. Але я розраховую, що все-таки союзницька позиція залишиться", - сказав Зеленський.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • ий
    Так все и упирается в это если.Он еще на прошлой неделе мог быть проголосован,но мистер Джонсон,**** такая,его не ставит.Остался вариант собрать подписи,как раз над этим работают,но это не быстро.
  • Ksenia VB
  • Ан Мур
    https://t.me/operativnoZSU/136920 Чехія знайшла спосіб дістати 3,5 мільйони снарядів для України, але потребує фінансування для цього , - заява президента Чехії

    Наразі ми знайшли півмільйона снарядів калібру 155 мм і 3 мільйони снарядів калібру 122 мм, які ми зможемо переправити (прим. в Україну) за кілька тижнів, якщо знайдемо фінансування на це. Ми звернемося за цією допомогою до партнерів в США, Німеччині, Швеції тощо, - повідомив Петер Павел
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