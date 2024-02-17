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Україна і США провели два раунди переговорів щодо гарантій безпеки, - Зеленський

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зеленський
Команди України і США працюють над документом про гарантії безпеки, вже проведено два раунди перемовин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив президент України Володимир Зеленський на спільному з віцепрезиденткою США Камілою Гарріс брифінгу в Мюнхені.

"Що стосується гарантій безпеки, так, наші команди працюють, провели два раунди перемовин. Я впевнений, що у нас буде дуже потужний документ із нашим партнерами. Але ми домовилися, що повинні всі сфокусуватися на тому, що потрібно саме зараз. Тому ми фокусуємося на роботі з Конгресом США, а після цього перейдемо до гарантій безпеки", - сказав Зеленський.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Luk Viktor
    "...буде дуже потужний документ..." - ключові слова: буде, потужний!
  • Ярема Стогін 0ab626e0
    Люди добрі, не пишіть тут цей ненависний набір літер з е л е н с ь к и й. Ніщо так не дратує і не викликає ненависті і огиди в українських людей, як цей набір літер...
    Якби кожен українець харкнув у морду цій істоті - воно б утопилося в харкотинні людської ненависті.
  • sashiksas
    Авдеевка. Сводки с фронта:
    Відходимо на більш підготовлені позиції на авдіївському напрямку.
    А тепер задам просте питання. Чи є підготовлені позиції?

    Никаких подготовленных позиций, естественно, нет. Куда будут отходить солдаты-непонятно. Украинская власть все последние военные годы безбожно воровала. Воровала так, будто живёт последний день и завтра не наступит. Чиновники Минобороны скоро возглавят списки Форбс.
    Никто резервные позиции не готовил, властям не до подобных мелочей, когда ценна каждая минута и время войны для них-это время Клондайка и Эльдорадо.
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