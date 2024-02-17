На Сумщині внаслідок мінометного обстрілу загинула людина, ще одна - зазнала поранень

Унаслідок мінометного обстрілу Хотінської громади в Сумській області загинула людина, ще одну поранено.

Про це повідомила Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 17 лютого, о 12 годині 45 хвилин, ворог з мінометів почав обстрілювати село у Хотінській громаді. Зафіксовано 11 вибухів.



Попередньо, у результаті обстрілу один чоловік загинув, ще одна людина – зазнала поранень. Пошкоджено приватні будинки, будівля ферми", - йдеться в повідомленні.



Як зазначається, на місці працюють всі необхідні служби. Надається допомога постраждалим.

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