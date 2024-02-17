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Чехія знайшла спосіб дістати 800 тис. снарядів для України, - Павел

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Президент Чехії Петер Павел
Президент Чехії Петер Павел стверджує, що його країна знайшла креативний спосіб дістати снаряди для України, але потребує фінансування для цього.

Про це він заявив у Мюнхені на "Українському ланчі", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Павел виступав на панельній дискусії за участі керівників 5 держав-членів ЄС і прокоментував проблеми з постачанням зброї та боєприпасів для ЗСУ. Він заявив, що Прага знайшла спосіб для організації таких постачань.

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"Нам треба підтримувати Україну у постачанні боєприпасів з усіх можливих джерел. Нам треба бути такими ж інновативними і гнучкими, як українські солдати, і шукати військове обладнання усюди", – пояснив він.

Павел заявив, що Чехія "шукає військове постачання по світу, а потім працює з нашими партнерами по НАТО", та окремо відзначив Данію, Нідерланди, Канаду, які забезпечили ресурси для того, щоби постачати військове обладнання до Чехії. "А потім ми швидко переправляємо його в Україну", – пояснив він.

Петер Павел заявив, що Чехія досягла успіху в пошуку.

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"Наразі ми знайшли півмільйона снарядів калібру 155 мм, і ще 300 тисяч снарядів калібру 122 мм, які ми зможемо переправити (в Україну) за кілька тижнів, якщо знайдемо фінансування на це. Ми звернемося за цією допомогою до партнерів в США, Німеччині, Швеції тощо", – заявив він.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Алекс Мышкевич
    ні, він просто пан Генерал і.....

    грати на роялі не вміє
  • Деніс Войцеховський
    якщо знайдемо фінансування на це. Ми звернемося за цією допомогою до партнерів в США
    Краще вже до українських волонтерів. Який там номер картки?
  • ZoV KobZona
    Зеля под асфальтом деньги искал.
    Павел явно найдёт их в другом месте.
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