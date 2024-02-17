Дзвонимо по відео і бачимо, як заходять росіяни. Кажуть: "Встали, вийшли, ми вас нести не будемо": сестра пораненого українського воїна з позиції "Зеніт" в Авдіївці

Російські військові захопили позицію "Зеніт", що на південному сході Авдіївки 15 лютого 2024 року. Наступного дня командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ ЗСУ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський підтвердив, що "українські підрозділи з незначними втратами вийшли з позиції на південній околиці Авдіївки".

Її утримували воїни 110-ї окремої механізованої бригади імені Марка Безручка. Серед них 30-річний молодший сержант та бойовий медик із Дніпропетровщини — "Джанго". Відео, на якому він розмовляє по відеозв’язку з кимось з рідних про критичну ситуацію (він і його поранені побратими опинились на "Зеніті") розлетілось інтернетом. "Слідство.Інфо" поговорило з рідною сестрою бійця "Джанго" — Катериною, передає Цензор.НЕТ.

"Він подзвонив позавчора о 7 ранку на інстаграм доньки і попросив покликати мене. Я не встигла прокинутисяся, дивлюсь, брат лежачий, а два дні до цього з ним не було ніякого зв’язку", — розповідає Катерина, брат якої два роки воює в Авдіївці в складі 110-ї бригади ЗСУ.

30-річний молодший сержант та бойовий медик "Джанго"

Подальша розмова між братом і сестрою потрапила в соцмережі, хоч Катерина каже, що нічого не публікувала, але скинула запис розмови родичам.

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"Джанго" розповів Катерині, що він поранений з осколком у спині, не може ходити. На відео також було видно ще одного пораненого бійця з розпоротим животом. Загалом у приміщенні колишньої шахти, що слугувала тимчасовим шпиталем, знаходилось п’ятеро поранених бійців бригади та один військовий, котрий був здоровим, але вирішив залишитись з пораненими побратимами.

"Їм (пораненим) сказали, щоб вони чекали машину, а всіх цілих забрали. І вони цю машину чекали півтори доби. І коли вони зрозуміли, що ніхто за ними не приїде, то почали всім дзвонити. "Джанго" коли мені дзвонив, у нього такі болі були, його там обкололи всім, що в них залишалось, але медикаменти закінчувались і їжа теж", — розповідає жінка.

Через кілька годин "Джанго" знову написав Катерині, що їх залишили помирати і за ними ніхто не приїде. І в обід зять Катерини знову по відеозв’язку набрав "Джанго".

"Брат сказав, що командування домовилось, щоб їх забрали росіяни, бо наші до них вже не дістануться", — каже Катерина.

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Під час цієї відеорозмови зять Катерини побачив на відео, як зайшли в шахту росіяни і сказали всім виходити: "І зять каже нам: я бачу, як заходять росіяни, і говорять: "Встали, вийшли, ми вас нести не будемо". Зять ще намагався з ним побалакати, а вони сказали брату вимкнути телефон".

"Джанго" та його сестра, скріншот розмови

Авдіївка — місто, що розташоване за 13 кілометрів на північ від Донецька, цій лінії фронту вже 10 років. Росіяни активно штурмують його останній рік, бої на околицях міста почались близько місяця тому. Зараз Авдіївка перебуває у напів оточенні росіян. Командувач південного угруповання військ Тарнавський, коментуючи відхід з позиції "Зеніт" написав, що там заблокованих українських підрозділів немає.

Журналісти "Слідства.Інфо" звернулися до пресслужби бригади, але там сказали, що не можуть нічого коментувати. Речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій сказав, що "нічого сказати в реальному часі не може, тільки те, що підтверджено на офіційній сторінці".

Пізніше Олександр Тарнавський у своєму телеграмі підтвердив взяття українських військових у полон: "На превеликий жаль, під час одного з виходів декілька наших бійців потрапили в полон. Будемо боротися за звільнення кожного побратима. Евакуація поранених ускладнена безперервними обстрілами, але здійснюється".

Вчора росіяни підпалили цистерну із залишками нафталіну та бітумну смолу на одному зі складів Авдіївського коксохіму, на якому тримають позиції українські бійці.

"Брат у цій Авдіївці два роки, без відпустки, без ротації. Я сподіваюсь, що вони їх там, у Донецьку, підлікують, у нього ноги опухлі. Хоч би їх не розстріляли", — схлипує Катерина.

Пізніше боєць 110-ї бригади Віктор Біляк сказав "Слідству.Інфо", що був із пораненими бійцями на "Зеніті" до його евакуації звідти. Журналісти побачили відео в російських пабліках, де видно убитих у формі ЗСУ, один з них з перебинтованою головою. Відео зняте на позиції "Зеніт". В одного з убитих на руці є татуювання у формі хреста. Віктор Біляк ідентифікував цього чоловіка, як Андрія Дубницького з позивним "Байрактар" — бійця 110 бригади. 14 лютого він залишався на позиції "Зеніт" разом з іншими пораненими. "Слідство.Інфо" намагається встановити інші деталі.