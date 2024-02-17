На підтримку України в Палаті представників Конгресу США набереться понад 300 голосів, - ексспікерка Пелосі

Колишня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі, яка досі відіграє ключову роль у Демократичній партії, вважає, що в нижній палаті Конгресу США набереться понад 300 голосів для того, щоби підтримати подальшу допомогу України.

Про це вона заявила в суботу під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми маємо голоси в Конгресі (в нижній палаті – ред.), понад 300 голосів за допомогу Україні", - зауважила впливова політикиня.

У цьому контексті вона підкреслила, що запит президента Байдена із зовнішньою допомогою від самого початку базувався на цінностях, які відстоюють Сполучені Штати.

"Тож, ми повинні це зробити",- підкреслила Пелосі щодо ухвалення законопроєкту з допомогою Україні, Ізраїлю, Тайваню та іншою допомогою в Палаті представників США.

Вона також підкреслила, що демократи налаштовані рішуче щодо проведення переговорів із республіканцями. Пелосі зауважила, що коли проходять такі перемовини, ніхто не втомлюється та продовжує відстоювати позиції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Додатковий пакет допомоги Україні під час голосування у Конгресі США буде прийнятий, - Гарріс