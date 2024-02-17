На підтримку України в Палаті представників Конгресу США набереться понад 300 голосів, - ексспікерка Пелосі
Про це вона заявила в суботу під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми маємо голоси в Конгресі (в нижній палаті – ред.), понад 300 голосів за допомогу Україні", - зауважила впливова політикиня.
У цьому контексті вона підкреслила, що запит президента Байдена із зовнішньою допомогою від самого початку базувався на цінностях, які відстоюють Сполучені Штати.
"Тож, ми повинні це зробити",- підкреслила Пелосі щодо ухвалення законопроєкту з допомогою Україні, Ізраїлю, Тайваню та іншою допомогою в Палаті представників США.
Вона також підкреслила, що демократи налаштовані рішуче щодо проведення переговорів із республіканцями. Пелосі зауважила, що коли проходять такі перемовини, ніхто не втомлюється та продовжує відстоювати позиції.