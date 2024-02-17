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Зеленський обговорив із австралійським мільярдером Форрестом питання відбудови України. ФОТО

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Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Мюнхена зустрівся із австралійським бізнесменом, засновником гірничодобувної компанії Fortescue Metals Group Ендрю Форрестом, з яким обговорив питання відбудови України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

"У Мюнхені Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з австралійським бізнесменом і філантропом, засновником однієї з найбільших гірничодобувних компаній світу Fortescue Metals Group (FMG) Ендрю Форрестом. Глава держави подякував йому за активну публічну підтримку України", - інформує Офіс Президента.

Як зазначається, Зеленський високо оцінив допомогу Форреста в реалізації гуманітарних проєктів в Україні, зокрема щодо будівництва житла для внутрішньо переміщених осіб.

Окрему увагу співрозмовники приділили питанням відбудови України, залученню великих світових фінансових і промислових компаній до проєктів з відновлення країни від наслідків російської агресії.

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Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Mikola Mazurenko
    Яке воно кончене.
  • Григорий 5fbb77e4
    Петух , сначала защити Украину , потом будешь за откаты договариваться .
  • Ksenia VB
    А своїх мільярдерів потрусити слабо ?
    Думаєш він такий дурний, що буде давати бабло на вашу пилораму ?
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