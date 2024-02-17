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У Мюнхені підписано меморандум про виробництво в Україні боєприпасів німецьким концерном Rheinmetall

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rheinmetall
Німецька оборонна компанія Rheinmetall планує побудувати новий завод з виробництва артилерійських боєприпасів в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на німецьке видання Focus, відповідний меморандум про наміри було підписано німецьким концерном з українською компанією-партнером у суботу на полях 60-ї Мюнхенської конференції з безпеки.

"Ми хочемо бути потужним партнером для України у відновленні колись сильної оборонної промисловості в Україні та забезпеченні автономії українських потужностей", – заявив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер, коментуючи це рішення.

Зазначається, що на церемонії підписання угоди був присутній міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україні потрібно втричі більше снарядів, ніж може виробити Німеччина, - гендиректор Rheinmetall Паппергер

Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Mobilis in mobile
    Якщо скласти в купу усі підписані цією владою за останні 2 роки меморандуми, угоди, і т.п., то буде офігенно великий фортифікаційний насип по усій лінії фронту. Але на жаль, реальна ефективність від нього, така ж як і від асфальтової катапульти, та бітумного вундерваффе.
    Новин про угоди все більше, а снарядів на фронті, все менше.
  • Nikol Kovalenko
    Он привез бы снаряды
  • Валентин Коваль 7c749467
    Це добре -- а зараз допоможіть Павелу з грошима
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