Обговорили поточну ситуацію на полі бою, віримо й у мудре рішення Конгресу США, - Зеленський поспілкувався з Байденом
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Президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з президентом США Джозефом Байденом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі Зеленського.
У повідомленні зазначається: "На Мюнхенській конференції з питань безпеки поговорив телефоном із Президентом США Джозефом Байденом. Обговорили поточну ситуацію на полі бою. Я радий, що можу розраховувати на повну підтримку американського Президента. Віримо й у мудре рішення Конгресу США.
Підтримка України – це підтримка демократії та свободи. Ми повинні разом захистити ці цінності. Домовилися підтримувати контакт у звʼязку з наближенням 2-х роковин початку повномасштабного вторгнення".