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Обговорили поточну ситуацію на полі бою, віримо й у мудре рішення Конгресу США, - Зеленський поспілкувався з Байденом

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байден,зеленський
Президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з президентом США Джозефом Байденом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі Зеленського.

У повідомленні зазначається: "На Мюнхенській конференції з питань безпеки поговорив телефоном із Президентом США Джозефом Байденом. Обговорили поточну ситуацію на полі бою. Я радий, що можу розраховувати на повну підтримку американського Президента. Віримо й у мудре рішення Конгресу США.

Підтримка України – це підтримка демократії та свободи. Ми повинні разом захистити ці цінності. Домовилися підтримувати контакт у звʼязку з наближенням 2-х роковин початку повномасштабного вторгнення".

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Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Старый зольдат
    Шоб тобі повилазило, гнида неголена.
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Швидше б день закінчився. Бо про ту зелену потвору вже немає сили читати!
  • Анатолий К 65c6a92d
    Нагадує батьку п'яницю і гуляку, який кожного дня бухав, пропивав всі гроші, а тут раз і настала зима і його дитина залишилася гола і боса і немає в чому йти в школу і не має чим заплатити за оппалення.Тоді батя протрезвів і пішов по сусідах просити гроші на шубку, на сапожки, на іншу одежу і заплатити за опадення, а хто відмовлявся давати гроші, знаючи, що він їх проп'є, то він горлапанив і принижував їх, що вони жмоти і дездушні люди, бо його дитина земерзає.
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