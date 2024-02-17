Кулеба на Мюнхенській конференції: Ера миру в Європі минула. У разі відходу ЗСУ російська армія наближатиметься до вас

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив партнерам у Європі, що епоха миру на континенті завершилася.

Про це він сказав на Мюнхенській конференції з безпеки, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ера миру в Європі минула" – пояснив міністр і нагадав, що зараз від спікерів з багатьох країн звучить думка, що у разі поразки України РФ напевно не зупиниться.

"Щоразу, коли українські солдати залишають українське місто через нестачу боєприпасів, думайте про це не тільки з точки зору захисту демократії і миру, заснованого на порядку, а й з тієї позиції, що російські військові підходять на кілька кілометрів ближче до ваших містечок, ваших домівок, ваших сімей і дітей", - сказав глава МЗС.

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На його думку, якщо дивитися з цієї перспективи, гроші знайдуться.

Водночас, говорячи про партнерів, які мають побоювання щодо передачі своїх оборонних технологій, український міністр закликав забути про національну гордість. У цьому зв'язку він нагадав, що Чехословаччина у 1939 році мала одну з найкращих і найрозвинутіших оборонних індустрій у Європі, але її все одно завоювали, тому що "вона була на самоті".