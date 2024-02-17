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Погодилися продовжувати наш діалог, - Кулеба провів зустріч із колегою з Китаю Ван Ї

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч із своїм китайським колегою Ван Ї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у соцмережі Х.

Кулеба зазначив: "Я зустрівся зі своїм китайським колегою Ван Ї, щоб обговорити двосторонні відносини, торгівлю та необхідність відновлення справедливого та міцного миру в Україні.

Я поінформував міністра закордонних справ Ван І про бачення України щодо майбутнього Саміту глобального миру у Швейцарії.

Ми погодилися з необхідністю підтримувати українсько-китайські контакти на всіх рівнях і продовжувати наш діалог".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай не спостерігатиме склавши руки за ситуацією в Україні, - глава МЗС Ван Ї

Кулеба, Ван

Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Ігор Круглій
    коротко про ситуацію

  • Дан Корвин
    Позиция Китая
  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    "Ми погодилися з необхідністю підтримувати українсько-китайські контакти на всіх рівнях і продовжувати наш діалог"
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    Може й міжпартійні контакти "підтримувати"? Арахамія з комуняками дуже хотів дружити...
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