Погодилися продовжувати наш діалог, - Кулеба провів зустріч із колегою з Китаю Ван Ї

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч із своїм китайським колегою Ван Ї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у соцмережі Х.

Кулеба зазначив: "Я зустрівся зі своїм китайським колегою Ван Ї, щоб обговорити двосторонні відносини, торгівлю та необхідність відновлення справедливого та міцного миру в Україні.

Я поінформував міністра закордонних справ Ван І про бачення України щодо майбутнього Саміту глобального миру у Швейцарії.

Ми погодилися з необхідністю підтримувати українсько-китайські контакти на всіх рівнях і продовжувати наш діалог".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай не спостерігатиме склавши руки за ситуацією в Україні, - глава МЗС Ван Ї