Погодилися продовжувати наш діалог, - Кулеба провів зустріч із колегою з Китаю Ван Ї
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч із своїм китайським колегою Ван Ї.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у соцмережі Х.
Кулеба зазначив: "Я зустрівся зі своїм китайським колегою Ван Ї, щоб обговорити двосторонні відносини, торгівлю та необхідність відновлення справедливого та міцного миру в Україні.
Я поінформував міністра закордонних справ Ван І про бачення України щодо майбутнього Саміту глобального миру у Швейцарії.
Ми погодилися з необхідністю підтримувати українсько-китайські контакти на всіх рівнях і продовжувати наш діалог".