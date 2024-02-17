Безпековий договір України з Нідерландами на фінальному етапі, - Рютте
7993
Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте анонсував підписання безпекового договору з Україною та пообіцяв збереження домовленостей за нового уряду.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
У розмові з Зеленським на полях Мюнхенської безпекової конференції у присутності нідерландських та українських журналістів Рютте повідомив, що двостороння безпекова угода між Україною і Нідерландами майже готова до підписання.
На початку переговорів Рютте розповів про очікувану зміну влади у Нідерландах.
А на запитання Зеленського про перспективи ухвалення двосторонньої угоди відповів: "Безпекова? Так, вона на фінальному етапі".
Рютте зазначив, що переговори про новий уряд Нідерландів є непростими, але запевнив, що усі безпекові постачання Нідерландів збережуться і за нової влади, "у тому числі щодо F-16".