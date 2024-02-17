Протягом 17 лютого росіяни завдали 4 ракетних та 61 авіаційний удар, здійснили 79 обстрілів з РСЗВ, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів російських окупантів по території України протягом 17 лютого 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби відбулось 63 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 61 авіаційний удари, здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, медичні заклади, а також об’єкти критичної інфраструктури".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти протягом 16 лютого завдали 8 ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснили 84 обстріли з РСЗВ, - Генштаб