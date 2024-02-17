Воювати можуть 50 000 громадян із судимістю та тисячі ув’язнених. Побратимів не вбиватимуть, - Малюська

Якби українське законодавство дозволяло мобілізацію засуджених та ув’язнених, до лав Сил оборони могли б долучитися десятки тисяч осіб із цих категорій.

Про це в ефірі телемарафону розповів глава Міністерства юстиції Денис Малюська, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Він наголосив, що наразі Збройними Силами України не використовуються цілих дві великих категорії громадян – ті, хто за ґратами, і ті, хто не за ґратами, але колись мали вирок про вчинення злочину (мають непогашену судимість, яка може тривати роками після відбуття покарання).

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"Вони на вулиці, вони гуляють, вони працюють, займаються звичним життям, але до армії їх ніхто не забирає – з не зовсім зрозумілих мені, наприклад, мотивів. Цих людей є щонайменше 50 000. Тобто 50 000 осіб, яких можна зараз спокійно мобілізувати та відправити на фронт. Звісно, за умови, що вони підлягають призову і не мають певних імунітетів, пов’язаних із якимись іншими ознаками", – сказав Малюська.

Він наголосив, що ці 50 000 осіб, які перебувають на волі, є "безпечними й точно можуть захищати Батьківщину".

З тими, хто перебуває за ґратами, за його словами, ситуація є дещо складнішою.

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"Їх, безумовно, менше. Але так само йдеться про тисячі громадян, які готові захищати свою Батьківщину. Щодо аналізу, наскільки вони безпечні чи небезпечні, ризиків, які з цим пов’язані, – це точно не займе багато часу, тому що у нас уже зараз кожен із них проходив тестування на визначення ризикованості того, що вони вчинять повторний злочин", – розповів Малюська.

Він наголосив, що Мін’юст готовий поділитися цією інформацією із ТЦК і ЗСУ, а також розбити таких осіб за категоріями вчинених ними злочинів.

"Наприклад, мені складно уявити, яку небезпеку в лавах Збройних Сил можуть становити ті, хто був засуджений, наприклад, за порушення правил дорожнього руху, коли наслідки були неумисними. Або, наприклад, ті, хто вчинив корупційне порушення. Вони з автомата вбивати своїх побратимів точно не будуть", – сказав очільник Мін'юсту.

Зазначимо, у новому законопроєкті уряду про мобілізацію, проголосованому у першому читанні, пропонується дозволити залучення до лав Сил оборони засуджених за їхнім бажанням.