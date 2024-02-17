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Унаслідок обстрілу Краматорська загинуло 2 людини, - ОВА (оновлено)

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словянськ
Унаслідок російського удару по Краматорську Донецької області загинула жінка, під завалами можуть перебувати ще двоє людей. Пізніше стало відомо про ще одного загиблого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у Телеграмі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Стало відомо про одну загиблу людину в Краматорську. Рятувальники витягнули з-під завалів тіло жінки 1977 року народження", - написав він

Імовірно, під завалами можуть перебувати ще двоє людей.

Рятувальна операція триває, додав керівник ОВА.

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Пізніше Філашкін у телеграмі  зазначив: "Ще один загиблий у Краматорську. Рятувальники дістали з-під завалів будинку тіло 23-річного чоловіка".

За оперативною інформацією, під руїнами перебуває ще одна людина.

Автор: Роман Свиридович

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