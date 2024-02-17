Унаслідок обстрілу Краматорська загинуло 2 людини, - ОВА (оновлено)
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Унаслідок російського удару по Краматорську Донецької області загинула жінка, під завалами можуть перебувати ще двоє людей. Пізніше стало відомо про ще одного загиблого.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у Телеграмі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Стало відомо про одну загиблу людину в Краматорську. Рятувальники витягнули з-під завалів тіло жінки 1977 року народження", - написав він
Імовірно, під завалами можуть перебувати ще двоє людей.
Рятувальна операція триває, додав керівник ОВА.
Пізніше Філашкін у телеграмі зазначив: "Ще один загиблий у Краматорську. Рятувальники дістали з-під завалів будинку тіло 23-річного чоловіка".
За оперативною інформацією, під руїнами перебуває ще одна людина.