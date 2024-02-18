Протягом доби росіяни двічі безуспішно штурмували плацдарми ЗСУ на лівому березі Дніпра, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ситуації на плацдармах ЗСУ на лівому березі Дніпра у Херсонській області протягом 17 лютого 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 2 спроби штурму позицій наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Берислав, Антонівка, Софіївка Херсонської області та Очаків Миколаївської області. Також противник обстріляв з реактивних систем залпового вогню місто Херсон".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 16 лютого росіяни 2 рази безуспішно штурмували наші плацдарми на Дніпрі, - Генштаб