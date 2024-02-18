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Найближчим часом планується онлайн-зустріч із Байденом та іншими лідерами G7, - Зеленський

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байден,зеленський
Зеленський найближчим часом зустрінеться з Байденом та іншими лідерами "Великої сімки" в онлайн-режимі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це український президент заявив під час прямого включення у телемарафоні  "Єдині новини"з безпекової конференції у Мюнхені. 

"Ми будемо на контакті постійному з Байденом, домовились про це. Деякі деталі не буду говорити, але думаю, що в рамках зустрічі G7, найближчим часом ми зустрінемось онлайн", - сказав президент.

Зазначивши, що перебуває на постійному контакті зі США на різних рівнях, з Білим домом, з конгресменами.

Під час сьогоднішньої розмови з американським президентом той запевнив, що буде підтримувати Україну, і зробить все, щоб був позитивний результат: "Я впевнений, що США залишаться нашим стратегічним партнером", - наголосив Зеленський. 

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Автор: Роман Свиридович

Топ коментарі

  • Rostyslav Komarnytsky
    А зустрітися з власними військовими, родичами тих, хто потрапив у полон, хто пропав безвісти не на часі? Лиховій за всіх віддується?
  • 18c49ed2
    Спросят за это демонстративное бычарство? Или как?

  • Rostyslav Komarnytsky
    А тепер про реальні результати цих зустрічей будь-ласка.
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