Найближчим часом планується онлайн-зустріч із Байденом та іншими лідерами G7, - Зеленський
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Зеленський найближчим часом зустрінеться з Байденом та іншими лідерами "Великої сімки" в онлайн-режимі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це український президент заявив під час прямого включення у телемарафоні "Єдині новини"з безпекової конференції у Мюнхені.
"Ми будемо на контакті постійному з Байденом, домовились про це. Деякі деталі не буду говорити, але думаю, що в рамках зустрічі G7, найближчим часом ми зустрінемось онлайн", - сказав президент.
Зазначивши, що перебуває на постійному контакті зі США на різних рівнях, з Білим домом, з конгресменами.
Під час сьогоднішньої розмови з американським президентом той запевнив, що буде підтримувати Україну, і зробить все, щоб був позитивний результат: "Я впевнений, що США залишаться нашим стратегічним партнером", - наголосив Зеленський.