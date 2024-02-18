По Сумщині ворог протягом 17 лютого здійснив 53 обстріли, зафіксовано 250 вибухів, - ОВА
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Сумської ОВА.
У повідомленні зазначається: "Хотінська громада: з території рф здійснено мінометні обстріли (31 вибухів), обстріли з артилерії (19 вибухів). В результаті одного з мінометних обстрілів один чоловік загинув, ще одна людина – зазнала поранень. Пошкоджено приватні будинки, будівлю ферми.
Також з ворожого БпЛА квадрокоптерного типу відбулося скидання вибухового пристрою типу ВОГ (3 вибухи).
Білопільська громада: ворог бив зі ствольної артилерії (35 вибухів) та мінометів (11 вибухів). Також був танковий обстріл (8 вибухів), постріли з РПГ та АГС.
Великописарівська громада: зафіксовано мінометні обстріли (20 вибухів), обстріл FPV-дроном (2 вибухи), обстріл з СПГ (6 вибухів), артобстріли (11 вибухів).
Краснопільська громада: з території рф здійснено удар дронами-камікадзе типу "FPV" (2 вибухи), мінометні обстріли (28 вибухів), артобстріли (24 вибухів). Також відбулося скидання ВОГ з БпЛА (2 вибухи).
Юнаківська громада: 4 міни скинув ворог на територію громади. Також зафіксовано обстріли з САУ (21 вибухів).
Середино-Будська громада: ворог бив з мінометів (12 вибухів).
Миропільська громада: з території рф здійснено обстріл з САУ (1 вибух)".