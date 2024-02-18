По Сумщині ворог протягом 17 лютого здійснив 53 обстріли, зафіксовано 250 вибухів, - ОВА

Протягом дня росіяни здійснили 53 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 250 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Середино-Будська громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Сумської ОВА.

У повідомленні зазначається: "Хотінська громада: з території рф здійснено мінометні обстріли (31 вибухів), обстріли з артилерії (19 вибухів). В результаті одного з мінометних обстрілів один чоловік загинув, ще одна людина – зазнала поранень. Пошкоджено приватні будинки, будівлю ферми.

Також з ворожого БпЛА квадрокоптерного типу відбулося скидання вибухового пристрою типу ВОГ (3 вибухи).

Білопільська громада: ворог бив зі ствольної артилерії (35 вибухів) та мінометів (11 вибухів). Також був танковий обстріл (8 вибухів), постріли з РПГ та АГС.

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Великописарівська громада: зафіксовано мінометні обстріли (20 вибухів), обстріл FPV-дроном (2 вибухи), обстріл з СПГ (6 вибухів), артобстріли (11 вибухів).

Краснопільська громада: з території рф здійснено удар дронами-камікадзе типу "FPV" (2 вибухи), мінометні обстріли (28 вибухів), артобстріли (24 вибухів). Також відбулося скидання ВОГ з БпЛА (2 вибухи).

Юнаківська громада: 4 міни скинув ворог на територію громади. Також зафіксовано обстріли з САУ (21 вибухів).

Середино-Будська громада: ворог бив з мінометів (12 вибухів).

Миропільська громада: з території рф здійснено обстріл з САУ (1 вибух)".

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