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Байден закликав Конгрес терміново прийняти законопроєкт щодо допомоги Україні

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Джо Байден упевнений, що Конгрес ухвалить допомогу для України найближчим часом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це президент США Джо Байден заявив  журналістам після телефонної розмови з Володимиром Зеленським.

"Сьогодні я розмовляв із Зеленським, аби висловити йому впевненість, що ми отримаємо гроші на підтримку України", - заявив американський лідер.

Він підкреслив, що на карту поставлено дуже багато, і водночас указав на вирішальну роль НАТО в цьому питанні.

Байден відзначив, що українці продовжують мужньо й героїчно відстоювати свою країну. І назвав "абсурдним та неетичним" рішення Палати представників піти на канікули в той час, коли допомога для України стала життєво необхідною.

"Тому я боротимуся, щоб отримати для них боєприпаси, які їм потрібні", - наголосив президент США.

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Автор: Марина Макєєва

Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    Як Ви і такі як Ви всіх дістали своєю ненавистю до США. Краще подякуйте їм за величезну допомогу як військовою технікою, ************, санкціями, так і грошима. Вам відомо, що військових утримували за гроші, які давали США? А пенсіонерів думаєте за які гроші утримували? Чому у Вас немає питань до Верховного Головнокомандувача, який маючи одноосібну владу в Україні, на протязі 5 років не зміг налагодити випуск ракет, снарядів, мін, дронів... а навпаки, зміг закатати всі бюджетні(не свої) гроші в дороги, зруйнувавши оборонні підприємства? Чому під час війни він так поступив? Чому брехав і його команда замість допомоги мародерила військо, крала у громадян і навіть ту гуманітарку, яку давали США і західні країни? Не соромно? І Ви нас знову налаштовуєте проти донорів і не помічаєте величезного провалу і помилок тут, цієї зеленоголубої команди?
  • Urs
  • Анатолий К 65c6a92d
    І у Вас, пане Анатолію в проблемах України винні США? Не пробували почитати Конституцію? Там за зовнішню політику і за оборону держави відповідає Президент і він в нас є - Зеленський. А за господарство відповідає уряд. І він також в нас є, його призначив Президент через Верховну Раду, в якій також монобільшість у Президента. Вони всі на місцях і нвіть мють сотні радників, на фронті виключно нарід. В Конституції немає жодного пункта, що за щось відповідає Президент США. Також немає двохсторонніх договорів, по яким США має якісь зобов'язання перед нами. То можливо пора запитувати у тих, хто за це відповідає, чи у Вас задача від тих, хто за це має відповідати відвернути від них увагу і перевезти стрілки на США? Від цього комусь стане легче, окрім брехунів, які мали б це робити?
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