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Бездіяльність Конгресу США призвела до помітних успіхів російських військ та виходу ЗСУ з Авдіївки, - Байден

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Джо Байден про Авдіївку
Президент США Джо Байден звинуватив Конгрес у бездіяльності. Саме пасивність Конгресу, на його думку, зумовила вихід ЗСУ з Авдіївки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Джо Байдена, яку оприлюднив Білий Дім після розмови американського лідера з президентом України Володимиром Зеленським. 

"Українські військові були змушені відступити з Авдіївки після того, як солдати ЗСУ були змушені нормувати боєприпаси через скорочення постачання внаслідок бездіяльності Конгресу, що призвело до перших помітних перемог Росії за останні місяці", – йдеться в повідомленні про розмову президентів.

Також у розмові з Зеленським Байден "підкреслив зобов’язання США продовжувати підтримувати Україну перед дворіччям жорстокого вторгнення Росії" і вкотре наголосив на необхідності термінового ухвалення Конгресом законопроєкту про додаткове фінансування національної безпеки, що містить і допомогу Україні.

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Після розмови з президентом України, під час спілкування з журналістами, Байден наголосив, що на карту поставлено дуже багато, і водночас вказав на вирішальну роль НАТО в цьому питанні.

Автор: Марина Макєєва

Топ коментарі

  • govtva
    Да все они там хороши и если бы еще в 2022-ом отправили в Украину всю необходимую технику то карта боев была бы совсем другая.Политиканы хреновы сорвали всю систему международной ьбзопастности теперь кругом полыхает.
  • Михайло Иляш
    У США

    - більше 4 млн касетних *********** які їм не треба бо вони відмовились від касетних

    - кілька тисяч літаків старих модифікацій на збереженні. По їх міркам - хлам, по нашим - хоч щось що літає. Це зокрема літаки старшого покоління чим F-16

    - томагавки, які б могли похоронити літаки РФ на базах.

    АЛЕ....сша не важать нічого. Вони легше повітря. Домовленості з ними ні про шо - через шо Іран уже і витер ноги об них ноги і не лиш він.
  • Анатолий К 65c6a92d
    В Україні було десь до 2-х мільйонів мін. Навіщо їх знищили у 2021 році? У нас що закінчилася війна? А що є в американців - то їхнє. Захочуть дадуть, а захочуть, ні. Хто там витер об них ноги, розбуруться американські виборці, краще дивіться щоб ніхто не витирав ноги обю наших вибраних посадовців.
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