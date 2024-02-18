Бездіяльність Конгресу США призвела до помітних успіхів російських військ та виходу ЗСУ з Авдіївки, - Байден
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Джо Байдена, яку оприлюднив Білий Дім після розмови американського лідера з президентом України Володимиром Зеленським.
"Українські військові були змушені відступити з Авдіївки після того, як солдати ЗСУ були змушені нормувати боєприпаси через скорочення постачання внаслідок бездіяльності Конгресу, що призвело до перших помітних перемог Росії за останні місяці", – йдеться в повідомленні про розмову президентів.
Також у розмові з Зеленським Байден "підкреслив зобов’язання США продовжувати підтримувати Україну перед дворіччям жорстокого вторгнення Росії" і вкотре наголосив на необхідності термінового ухвалення Конгресом законопроєкту про додаткове фінансування національної безпеки, що містить і допомогу Україні.
Після розмови з президентом України, під час спілкування з журналістами, Байден наголосив, що на карту поставлено дуже багато, і водночас вказав на вирішальну роль НАТО в цьому питанні.