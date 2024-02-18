Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 402 430 осіб (+ 1080 за добу), 6487 танків, 9709 артсистем, 12198 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 402 430 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.02.24 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько 402430(+1080) осіб,
танків ‒ 6487 (+11) од,
бойових броньованих машин ‒ 12198 (+53) од,
артилерійських систем – 9709 (+40) од,
РСЗВ – 984 (+0) од,
засоби ППО ‒ 674 (+3) од,
літаків – 335 (+3) од,
гелікоптерів – 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7449 (+36),
крилаті ракети ‒ 1898 (+2),
кораблі/катери ‒ 25 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 12736 (+2) од,
спеціальна техніка ‒ 1540 (+7)