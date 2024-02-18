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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 402 430 осіб (+ 1080 за добу), 6487 танків, 9709 артсистем, 12198 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

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Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 402 430 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.02.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 402430(+1080) осіб,

танків ‒ 6487 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 12198 (+53) од,

артилерійських систем – 9709 (+40) од,

РСЗВ – 984 (+0) од,

засоби ППО ‒ 674 (+3) од,

літаків – 335 (+3) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7449 (+36),

крилаті ракети ‒ 1898 (+2),

кораблі/катери ‒ 25 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 12736 (+2) од,

спеціальна техніка ‒ 1540 (+7)

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Втрати ворога за добу

Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • Василь Воробець
    Товчуть і товчуть кацапську нечисть,палять залізо,а воно не закінчується
  • Виталий 6b40280c
  • Юра 594e25f7
    https://t.me/c/1198589840/84103 Зранку українські війська збили ще один російський винищувач Су-34
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