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Данія передасть Україні всю свою артилерію

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фредеріксен,метте
Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен закликала країни Європи передати Україні боєприпаси та системи ППО, оскільки вони їй зараз потрібніші.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Фредеріксен заявила під час виступу на 7-му Українському ланчі в Мюнхені,

"Лідери країн Європи часто кажуть про проблеми з виробництвом зброї, називаючи їх причиною, що не дозволяє збільшити постачання допомоги Україні. Проте зараз вони відкривають нові оборонні підприємства на перспективу", – наголосила Фредеріксен.

Вона додала,  дискусіях на Мюнхенській безпековій конференції недостатньо проступає невідкладність передачі Україні тих озброєнь, які їй потрібні зараз.

"Ми, Данія, вирішили передати Україні всю свою артилерію. У нас є зброя, боєприпаси, системи ППО, які ми поки що не використовуємо.

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Тому вибачте, але питання не лише у виробництві. В Європі досі є військове обладнання. Його необхідно передати Україні", – заявила Фредеріксен.

Вона також зауважила, що європейцям не варто чекати, поки розв’яжеться криза з ухваленням фінансування постачань зі США для ЗСУ.

"Європа має захистити себе, адже це війна на нашому континенті", – нагадала очільниця данського уряду.

Автор: Марина Макєєва

Топ коментарі

  • Олександр Маценко
    Данія у військовому плані досить потужна держава. І головне не сциклива.
  • Анатолий К 65c6a92d
    Ось державники. Данія більше робить для України, чим її уряд і Верховний. Малесенька Данія. А наші закупили по всій Європі асфальтоукрадчики, екскаватори, бітумовозки, частиною продовжують "Велике крадівництво", а іншу частину заховали подалі, щоб не забрали робити інженерні украплення на фронт. Кожен думає по своєму, державники за свій народ і навіть за тих, кого вбивають, а мародери і крадуни - за свою кишеню, за своє майно.
  • Олександр Маценко
    Наприклад військово-морські сили Данії складають 8 фрегатів, 14 корветів, 6 мінних загороджувачів, 12 мінно-тральних кораблів 28 катерів, 2 з яких ракетні.
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