Данія передасть Україні всю свою артилерію
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Фредеріксен заявила під час виступу на 7-му Українському ланчі в Мюнхені,
"Лідери країн Європи часто кажуть про проблеми з виробництвом зброї, називаючи їх причиною, що не дозволяє збільшити постачання допомоги Україні. Проте зараз вони відкривають нові оборонні підприємства на перспективу", – наголосила Фредеріксен.
Вона додала, дискусіях на Мюнхенській безпековій конференції недостатньо проступає невідкладність передачі Україні тих озброєнь, які їй потрібні зараз.
"Ми, Данія, вирішили передати Україні всю свою артилерію. У нас є зброя, боєприпаси, системи ППО, які ми поки що не використовуємо.
Тому вибачте, але питання не лише у виробництві. В Європі досі є військове обладнання. Його необхідно передати Україні", – заявила Фредеріксен.
Вона також зауважила, що європейцям не варто чекати, поки розв’яжеться криза з ухваленням фінансування постачань зі США для ЗСУ.
"Європа має захистити себе, адже це війна на нашому континенті", – нагадала очільниця данського уряду.