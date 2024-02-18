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Під час взяття Авдіївки ліквідовано 17 тисяч російських військовослужбовців, - ОСУВ "Таврія"

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авдіївка
Щонайменше 17 тисяч військовослужбовців втратила армія РФ під час наступу на Авдіївку Донецької області

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише BBC із посиланням на представника оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

"Під час взяття Авдіївки ліквідовано 17 тисяч російських військовослужбовців", – заявив він

У боях за Авдіївку загалом окупанти втратили щонайменше 47 тисяч осіб.

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Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Зелені брешуть один по перед одним, щоб таким чином відповідальність з себе зкинути.
  • Влад Крук 4a77c760
    Іде повзуча капітуляція.Це все веде до поразки ЗСУ.Оман діє.
  • Виталий 6b40280c
    ОСУВ "Таврія": Авдіївка виконала місію сточування резерву РФ - втрати росіян склали понад 20,5 тис. осіб Ну вы как то уж определитесь...
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