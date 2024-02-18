Під час взяття Авдіївки ліквідовано 17 тисяч російських військовослужбовців, - ОСУВ "Таврія"

Щонайменше 17 тисяч військовослужбовців втратила армія РФ під час наступу на Авдіївку Донецької області

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише BBC із посиланням на представника оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

"Під час взяття Авдіївки ліквідовано 17 тисяч російських військовослужбовців", – заявив він

У боях за Авдіївку загалом окупанти втратили щонайменше 47 тисяч осіб.

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